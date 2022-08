Casello autostradale, con questa carta non si può pagare: attenzione (Di lunedì 22 agosto 2022) Al Casello autostradale si può pagare contanti o con carta bancomat o di credito. In alcuni casi la carta non è utilizzabile È tempo di estate e di partenze. O forse anche di ritorni. In ogni caso dalla pandemia in poi è aumentato il numero di persone che sceglie il mezzo privato per spostarsi in L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 22 agosto 2022) Alsi puòcontanti o conbancomat o di credito. In alcuni casi lanon è utilizzabile È tempo di estate e di partenze. O forse anche di ritorni. In ogni caso dalla pandemia in poi è aumentato il numero di persone che sceglie il mezzo privato per spostarsi in L'articolo proviene da Consumatore.com.

denise_grm : Ho sicuramente un radar per beccarmi gli automobilisti più stupidi al casello autostradale - granatafr : RT @brokenflower80: C’è un consiglio che sento di dare: al casello autostradale nella frazione di secondo in cui si sceglie la corsia dove… - sullanuvola : RT @brokenflower80: C’è un consiglio che sento di dare: al casello autostradale nella frazione di secondo in cui si sceglie la corsia dove… - Sonsoles____ : RT @brokenflower80: C’è un consiglio che sento di dare: al casello autostradale nella frazione di secondo in cui si sceglie la corsia dove… - stocazzzzzo : RT @brokenflower80: C’è un consiglio che sento di dare: al casello autostradale nella frazione di secondo in cui si sceglie la corsia dove… -