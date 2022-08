Ubriachi a spasso sull’Aurelia | nei guai 3 persone | sanzioni per oltre 30mila euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 agosto 2022) Avevano alzato il gomito ma non intendevano affatto rinunciare a mettersi alla guida. Fortunatamente il loro viaggio è durato poco e i tre sono stati fermati dai Carabinieri. Guida in stato di abbrezza: i controlli dei Carabinieri I controlli dei militari sono stati effettuati sulla strada statale Aurelia, in corrispondenza degli svincoli per Ladispoli e e Cerenova del Comune di Cerveteri. Qui i posti di controllo hanno consentito di sorprendere 3 automobilisti alla guida dei propri veicoli in stato di ebbrezza, con punte di tasso alcolemico di 2,84 gr/lt. Ma non finisce qui. Trovato in possesso di un coltello a serramanico Una quarta persona è stata invece segnalata all’Autorità Giudiziaria poiché trovata in possesso di un coltello a serramanico senza giustificato motivo. Il bilancio dei controlli Nel complesso, l’attività di contravvenzione svolta nella sola notte di sabato ha ...