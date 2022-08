varesenews : Saronno Softball sul tetto d’Europa: la Inox Team conquista la Coppa delle Coppe - ilSaronno : Softball, Saronno campione d’Europa: foto e commento - ParliamoDiNews : Softball, Coppa Coppe 2022 con Saronno: 6 giorni nell’accogliente Viladecans. Fotogallery | Il Groane #eventi… - ilSaronno : Softball: storica Inox Team Saronno, la Coppa Coppe è sua - ilSaronno : Softball, Coppa Coppe 2022 con Saronno: 6 giorni nell’accogliente Viladecans. Fotogallery -

Il Notiziario

Notte magica per il: la società biancoazzurra ha conquistato a Viladecans, in Spagna (nei pressi di Barcellona), la Winners Cup (ovvero la Coppa delle Coppe) mettendo così in bacheca il primo trofeo ...La grinta diviene fuori però nel sesto inning , riuscendo a mettere a referto due punti e ribaltando completamente le sorti della gara grazie al doppio di Armirotto e al timbro di Nolan, tenendo poi botta ... Saronno Softball campione d'Europa, olandesi battute in finale a Viladecans in Spagna VILADECANS – La festa sabato notte allo stadio olimpico di Viladecans in Spagna è andata avanti sino a tardi, vincitrici (e vinte) tutti insieme per celebrare la conclusione di una bella ...Battute in finale le olandesi Sparks Haarlem VILADECANS – Storico traguardo per l’Inox Team Saronno, che si prende il suo primo trofeo internazionale, la Coppa delle Coppe 2022. Stasera ...