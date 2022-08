Roma, ruba il portafogli ad un passante: arrestata dalla polizia 24enne (Di domenica 21 agosto 2022) È stata arrestata ieri, 20 agosto, una ragazza di 24 anni con l’accusa di furto con destrezza. L’episodio non è passato inosservato ad alcuni passanti che poi hanno fatto scattare l’allarme allertando le forze dell’ordine e facendo arrestare la giovane. Leggi anche: Roma. Massacra di botte la compagna per farla prostituire, poi fugge per evitare l’arresto Furto in Viale Vaticano: i fatti I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.17, in Viale Vaticano. Qui una ragazza di 24 anni ha derubato del portafogli una persona ma le sue gesta sono durate poco. Notando l’accaduto alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine che poco dopo hanno bloccato la giovane con ancora in possesso della refurtiva che poi è stata restituita al legittimo proprietario. L’arresto Per quel che riguarda la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022) È stataieri, 20 agosto, una ragazza di 24 anni con l’accusa di furto con destrezza. L’episodio non è passato inosservato ad alcuni passanti che poi hanno fatto scattare l’allarme allertando le forze dell’ordine e facendo arrestare la giovane. Leggi anche:. Massacra di botte la compagna per farla prostituire, poi fugge per evitare l’arresto Furto in Viale Vaticano: i fatti I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.17, in Viale Vaticano. Qui una ragazza di 24 anni ha deto deluna persona ma le sue gesta sono durate poco. Notando l’accaduto alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine che poco dopo hanno bloccato la giovane con ancora in possesso della refurtiva che poi è stata restituita al legittimo proprietario. L’arresto Per quel che riguarda la ...

