Lille vs Paris Saint-Germain – pronostico e possibili formazioni

Con l'obiettivo di ottenere tre vittorie su tre partite all'inizio della nuova campagna di Ligue 1, il Paris Saint-Germain andrà ad affrontare il Lille domenica 21 agosto. I parigini hanno iniziato la loro difesa del titolo con vittorie clamorose su Clermont e Montpellier, mentre gli avversari sono anch'essi imbattuti con quattro punti in classifica. Il calcio di inizio di Lille vs Paris Saint-Germain è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Lille vs Paris Saint-Germain: a che punto sono le due squadre Lille Dopo aver vinto il titolo della Ligue 1 nella stagione 2020-21, il Lille ha vissuto una campagna molto più difficile dopo ...

