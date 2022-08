romeoagresti : #Allegri: “Succede un infortunio alla Juve…Di Maria starà fuori magari una settimana, forse altri 10 giorni, forse… - romeoagresti : #Allegri: “#Rabiot domani gioca. L’ho sempre considerato un giocatore della #Juve, poi è normale che possano emerge… - EzioGreggio : Bravo #Allegri alla prima della @juventusfc ha dimostrato che questa Juve è cambiata rispetto all’inizio dello sco… - JuVenezuela11 : Ho visto adesso il giornalista di Tuttosport che chiede a #Allegri se é rimasto impressionato della partita del Inter ieri ?? #Juve - cmdotcom : #Juve, #Allegri ne ha 9 in mezzo al campo, ma manca quello giusto. Chi fa posto a #Paredes? -

MassimilianoSampdoria - Juventus, diramata la lista dei convocati per il match del 'Ferraris' di domani sera: tante conferme e una sorpresa. Mancano poco più di ventiquattr'ore alla prima trasferta ufficiale ...Federico Chiesa sembra davvero non avere pace, con la sua condizione fisica che ormai è ai minimi storici per una Juve che corre ai ripari.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...