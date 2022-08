Intesa per Acerbi, ma tra i tifosi dell'Inter monta la protesta (Di domenica 21 agosto 2022) MILANO - In attesa di capire se il Chelsea , alla fine, accetterà di lasciar partire Chalobah in prestito, ma senza obbligo di riscatto, o se, all'ultimo momento, possa saltare fuori un'occasione tra ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 agosto 2022) MILANO - In attesa di capire se il Chelsea , alla fine, accetterà di lasciar partire Chalobah in prestito, ma senza obbligo di riscatto, o se, all'ultimo momento, possa saltare fuori un'occasione tra ...

DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina, previsti nuovi contatti con l’@HellasVeronaFC per cercare l’intesa per #Barak - romeoagresti : Il direttore sportivo del #MUFC, John Murtough, oggi è stato a Torino per provare a velocizzare il fronte #Rabiot:… - forumJuventus : GdS: 'Depay, promesso sposo bianconero, al momento è in stand by. Il problema resta l’intesa sullo stipendio. L’ola… - MileTrecarichi : Su #Milik non so nulla. Su #Depay è vero che il calciatore sta giocando al rialzo (secondo me per farlo deve avere… - gvinci876 : @Cate1081 @romeoagresti Ieri si ma non c’era più l’intesa col giocatore. Oggi invece l’accordo sta per essere trova… -