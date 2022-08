Chi è Yeman Crippa, il mezzofondista di origine etiope con un futuro nella maratona (Di domenica 21 agosto 2022) Yeman Crippa si è laureato Campione d’Europa dei 10000 metri, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio dopo il tris che Alberto Cova, Stefano Mei e Salvatore Antibo firmarono tra il 1982 e il 1990. Il trentino è semplice stato impeccabile a Monaco, lasciando sul posto i francesi quando mancavano 300 metri al traguardo e andando a riprendere il norvegese fuggitivo. Un sigillo davvero di lusso per il 25enne, che fa suonare l’Inno di Mameli dopo il bronzo conquistato sui 5000 metri. Nato in Etiopia il 15 ottobre 1996, la guerra civile lo aveva strappato alla sua famiglia d’origine e nel 2003 è stato adottata dai coniugi milanesi Roberto e Luisa Crippa, stabilitisi in Trentino. Il suo nome significa “il braccio destro di Dio” in amarico, oggi ha semplicemente colpito alla maniera dura e si è consacrato. “Prima ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)si è laureato Campione d’Europa dei 10000 metri, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio dopo il tris che Alberto Cova, Stefano Mei e Salvatore Antibo firmarono tra il 1982 e il 1990. Il trentino è semplice stato impeccabile a Monaco, lasciando sul posto i francesi quando mancavano 300 metri al traguardo e andando a riprendere il norvegese fuggitivo. Un sigillo davvero di lusso per il 25enne, che fa suonare l’Inno di Mameli dopo il bronzo conquistato sui 5000 metri. Nato in Etiopia il 15 ottobre 1996, la guerra civile lo aveva strappato alla sua famiglia d’e nel 2003 è stato adottata dai coniugi milanesi Roberto e Luisa, stabilitisi in Trentino. Il suo nome significa “il braccio destro di Dio” in amarico, oggi ha semplicemente colpito alla maniera dura e si è consacrato. “Prima ...

