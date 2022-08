Napoli, Keylor Navas si avvicina, fuori dai convocati al PSG (Di sabato 20 agosto 2022) Keylor Navas non è tra i convocati di Galtier per la sfida con il Lille: segnale che avvicina il portiere al Napoli Il Napoli continua a seguire Keylor Navas e dalla Francia si apre uno spiraglio. Il portiere della Costa Rica infatti non è fra i convocati per il prossimo impegno del PSG con il Lille. Le groupe parisien pour le déplacement à Lille ???#LOSCPSG— Paris Saint-Germain (@PSG inside) August 20, 2022 I due club continuano a parlare e non solo del portiere, ma anche di Fabian Ruiz. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022)non è tra idi Galtier per la sfida con il Lille: segnale cheil portiere alIlcontinua a seguiree dalla Francia si apre uno spiraglio. Il portiere della Costa Rica infatti non è fra iper il prossimo impegno del PSG con il Lille. Le groupe parisien pour le déplacement à Lille ???#LOSCPSG— Paris Saint-Germain (@PSG inside) August 20, 2022 I due club continuano a parlare e non solo del portiere, ma anche di Fabian Ruiz. L'articolo proviene da Calcio News 24.

antonio_gaito : L'incredibile giornata di mercato dei tifosi del #Napoli Simeone ? Ndombele ??? Raspadori ??? Keylor Navas ?? - TuttoMercatoWeb : Napoli, Keylor Navas più vicino: il PSG lo esclude dalla lista dei convocati per il Lille - DAZN_IT : ? Niente trasferta a Lille con il Psg per Keylor Navas Un indizio che avvicina ulteriormente il #Napoli #DAZN - PresDeLaurentis : Keylor #Navas: non convocato per un dolore lombare. Il #Napoli sta già provvedendo alle cure mediche. - LucianoQuaranta : RT @jolandafiore: Il PSG ha escluso Keylor #Navas dalla lista dei convocati per la partita vs il #Lille … ?? Vien… Vien… Vienit A Piglià… -