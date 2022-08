Michele Morrone e Simone Susinna si baciano: scena gay in ‘Altri 365 Giorni’ (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo 365 Giorni e 365 Giorgi Adesso, è uscito anche il terzo film della saga polacca, Altri 365 Giorni (aspettando ‘Gli Ultimi 365 Giorni’ e ‘366 Giorni è Bisestile’). I protagonisti di questo capitolo sono sempre Michele Morrone, Anna Maria Sieklucka e Simone Susinna. A questo giro è stato introdotto il triangolo, Laura infatti è indecisa su quale manzo scegliere e nel film accade qualcosa di particolare. Altri 365 Giorni, SPOILER: la scena tra Michele Morrone, Simone Susinna e Anna. Girando per i social potreste imbattervi nelle immagini di Nacho e Massimo che limonano come se non ci fosse un domani. I più svegli avranno già capito che tipo di scena è. Non siamo davanti alla svolta gaya del ... Leggi su biccy (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo 365 Giorni e 365 Giorgi Adesso, è uscito anche il terzo film della saga polacca, Altri 365 Giorni (aspettando ‘Gli Ultimi 365e ‘366 Giorni è Bisestile’). I protagonisti di questo capitolo sono sempre, Anna Maria Sieklucka e. A questo giro è stato introdotto il triangolo, Laura infatti è indecisa su quale manzo scegliere e nel film accade qualcosa di particolare. Altri 365 Giorni, SPOILER: latrae Anna. Girando per i social potreste imbattervi nelle immagini di Nacho e Massimo che limonano come se non ci fosse un domani. I più svegli avranno già capito che tipo diè. Non siamo davanti alla svolta gaya del ...

