L' Ucraina attacca i russi | drone si abbatte sulla flotta russa nel Mar Nero in Crimea

Dopo l'attacco di questa mattina, secondo quanto riporta l'agenziaUnian, i russi hanno messo in servizio le navi da guerra e fatto alzare in volo un elicottero militare. "Secondo le ...Il vero punto interrogativo è: l'ha i mezzi e le risorse per sfruttare a suo favore questa crepa nel muro avversario leggi anche L'la Crimea: ora si rischia una terza guerra ...Un drone è stato abbattuto sopra il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero in Crimea . Lo ha reso noto il governatore della città nella penisola ...Nel programma e si limita a stabilire la presenza in Ue e l’atlantismo. Mattarella dal meeting di Cl ricorda «la guerra scellerata, provocata dall'aggressione della Russia all'Ucraina».