LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: ORO PAZZESCO per Rizza/Di Liberto, Tacchini bronzo nel C1 1000

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto

14.41 Quarto posto per la Germania a 32.024, chiudendo distanti dai lituani che hanno chiuso a 31.678. Ultimo posto per la Svezia.

14.38 TRIONFO INCREDIBILE DI ANDREA DI Liberto E MANFREDI Rizza! Gli azzurri vincono per undici centesimi fermando il cronometro a 31.662 davanti ai polacchi Stepun e Grabowski: terzo posto per la Lituania di Seja e Navakauskas.

14.36 OROOOOOO!!!!! INCREDIBILE VITTORIAAAAAA!!!! DI Liberto E Rizza TRIONFANO AL FOTOFINISH DAVANTI LA POLONIA

14.33 È IL MOMENTO PIÙ ATTESO! Tocca agli azzurri Andrea Di Liberto e Manfredi Rizza nella gara valida per la finale di K2 200 maschile.

14.30 Medaglia d'oro per Zustautas!

