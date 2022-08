La Locanda del Bere – Latina (Di sabato 20 agosto 2022) La Locanda del Bere Via Foro Appio, 64 – Loc. Borgo Faiti – 04100 Latina Tel. 0773/258620 Sito Internet: www.enotecaLocandadelBere.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 10/18€, primi 10/16€, secondi 13/23€, dolci 5/8€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì OFFERTA Torna meritatamente in guida questa pregevole enoteca ristorante che continua ad essere un luogo accogliente e conviviale. Situato all’imbocco di uno dei borghi nati dopo la bonifica, è facilmente raggiungibile tramite la consolare Appia. Ormai affermato e conosciuto in zona è sempre molto frequentato ed attrae grazie alla cucina del territorio eseguita con maestria che si muove tra carne e pesce con disinvoltura. Abbiamo aperto la nostra cena con l’antipasto dell’enoteca che varia a seconda delle stagioni ma sempre ricco di gustose ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 agosto 2022) LadelVia Foro Appio, 64 – Loc. Borgo Faiti – 04100Tel. 0773/258620 Sito Internet: www.enotecadel.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 10/18€, primi 10/16€, secondi 13/23€, dolci 5/8€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì OFFERTA Torna meritatamente in guida questa pregevole enoteca ristorante che continua ad essere un luogo accogliente e conviviale. Situato all’imbocco di uno dei borghi nati dopo la bonifica, è facilmente raggiungibile tramite la consolare Appia. Ormai affermato e conosciuto in zona è sempre molto frequentato ed attrae grazie alla cucina del territorio eseguita con maestria che si muove tra carne e pesce con disinvoltura. Abbiamo aperto la nostra cena con l’antipasto dell’enoteca che varia a seconda delle stagioni ma sempre ricco di gustose ...

gazzettaparma : Dedicata a San Rocco la cappellina della Locanda del Vento: guarda chi c'era - Foto - TraniLiveIt : La Locanda del Giullare sospende le attività: “Pausa per ricostruire il progetto, pronti per rilanciarlo con quanti… - chiccavenza : @Gitro77 @LVDA_Acid Meglio che vado ad aprirmi una locanda cucina tradizionale sicula lungo questa nuova via del c… - in_gin_divita : pomeriggio passato ad aiutare nell’allestimento di quella che si prospetta essere la migliore locanda del palio - daniele179 : Presso locanda del Faro ...Buona cena ????????????#mirabilandia @ Mirabilandia -