sportli26181512 : Gattuso, ironia amara sul mercato: 'Mi preoccupa solo la morte': Il tecnico del Valencia in conferenza stampa dribb… -

Corriere dello Sport

Il tecnico del Valencia Gennaroin conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga ha dribblato scherzosamente la spinosa domanda sul mercato del club spagnolo, che a campionato già cominciato è in evidente ritardo ...Inevitabilmente, in sala si sono udite alcune risate, a dimostrazione di come l'di misterabbia già fatto breccia nel cuore dei giornalisti al seguito della compagine dei 'Pipistrelli'. Gattuso, ironia amara sul mercato: "Mi preoccupa solo la morte" Il tecnico del Valencia in conferenza stampa dribbla scherzosamente la domanda sui ritardi nella campagna acquisti ...Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, protagonista di un siparietto con un giornalista (video): lui lo chiama "Signore", Ringhio "reagisce..." ...