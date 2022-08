Europei 2022, Italia maschile argento nella ginnastica artistica (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Italia della ginnastica artistica maschile (Nicola Bartolini, Yumin Abbadini e Lorenzo Minh Casali) argento agli Europei multisport di Monaco di Baviera. E’ la prima medaglia assoluta del palmares europeo federale, segnala la Federginastica. Oro alla Gran Bretagna, leader con 254.295, bronzo per la favorita Turchia, staccata di oltre un punto a quota 246.162. “La delegazione Italiana aggiunge la 16esima medaglia alla sua incredibile spedizione tedesca, dopo le 14 della femminile, la scorsa settimana, e l’oro a squadre juniores di ieri. Salgono a 11 gli argenti nell’albo d’oro di tutti i tempi dei nostri uomini in Europa e a 45 i piazzamenti complessivi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – L’della(Nicola Bartolini, Yumin Abbadini e Lorenzo Minh Casali)aglimultisport di Monaco di Baviera. E’ la prima medaglia assoluta del palmares europeo federale, segnala la Federginastica. Oro alla Gran Bretagna, leader con 254.295, bronzo per la favorita Turchia, staccata di oltre un punto a quota 246.162. “La delegazionena aggiunge la 16esima medaglia alla sua incredibile spedizione tedesca, dopo le 14 della femminile, la scorsa settimana, e l’oro a squadre juniores di ieri. Salgono a 11 gli argenti nell’albo d’oro di tutti i tempi dei nostri uomini in Europa e a 45 i piazzamenti complessivi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

