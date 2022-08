Dionisi: «Siamo in costruzione ma sono contento. Raspadori? Sono orgoglioso di lui» (Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo: PARTITA – «Tanto, perchè prima di giocarle posSono sembrare partite scontate, invece non era normale vincere. Siamo in costruzione: abbiamo cambiato tanto perdendo due giocatori che Sono andati in doppia cifra l’anno scorso. Ci Siamo compattati, concedendo poco, cosa che ci capita raramente. Potevamo fare il secondo ma Sono molto contento». NON TI E’ PIACIUTO – «Ogni tanto ricadiamo nella leziosità e perdiamo tempo per giocare. Nel secondo tempo non c’era bisogno perchè abbiamo qualità e corsa delle mezzale per uscire ma non le ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole del tecnico del Sassuolo Alessioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo: PARTITA – «Tanto, perchè prima di giocarle possembrare partite scontate, invece non era normale vincere.in: abbiamo cambiato tanto perdendo due giocatori cheandati in doppia cifra l’anno scorso. Cicompattati, concedendo poco, cosa che ci capita raramente. Potevamo fare il secondo mamolto». NON TI E’ PIACIUTO – «Ogni tanto ricadiamo nella leziosità e perdiamo tempo per giocare. Nel secondo tempo non c’era bisogno perchè abbiamo qualità e corsa delle mezzale per uscire ma non le ...

