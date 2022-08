Allerta meteo: cosa fare in caso di piogge, temporali e alluvione (Di sabato 20 agosto 2022) La Protezione Civile ha pagine dedicate ai consigli per affrontare in sicurezza emergenze legate al meteo. Secondo gli esperti potrebbero essere sempre più frequenti nel nostro paese eventi estremi come quelli dei giorni passati dovuti anche all'aumento delle temperature di aria e mare Leggi su vanityfair (Di sabato 20 agosto 2022) La Protezione Civile ha pagine dedicate ai consigli per affrontare in sicurezza emergenze legate al. Secondo gli esperti potrebbero essere sempre più frequenti nel nostro paese eventi estremi come quelli dei giorni passati dovuti anche all'aumento delle temperature di aria e mare

DPCgov : ?? Venerdi #19agosto ???? #allertaARANCIONE in Lombardia e Veneto ???? #allertaGIALLA in 9 Regioni Consulta il bollettin… - DPCgov : ?? Per la giornata di domani, sabato #20agosto, il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è VERDE pe… - DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #18agosto, in Lombardia e Veneto. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo temporal… - fabio_sandri : @AleGambuto @ale_dibattista È un modo diverso per diramare un'allerta meteo, anzi un allarme meteo!!!! - TomDiCos : RT @DPCgov: ?? Per la giornata di domani, sabato #20agosto, il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è VERDE per rischio id… -