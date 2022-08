Al via il Concorso Letterario Nazionale 'Varingez' (Di sabato 20 agosto 2022) Il Concorso è organizzato di concerto dal quotidiano on line ' CORRIERE Nazionale. NET, edito dall'Associazione Nazionale Italiani nel Mondo 'ANIM Aps' , associazione interNazionale no profit. L'... Leggi su canosaweb (Di sabato 20 agosto 2022) Ilè organizzato di concerto dal quotidiano on line ' CORRIERE. NET, edito dall'AssociazioneItaliani nel Mondo 'ANIM Aps' , associazione interno profit. L'...

Lali76708959 : RT @antonio_agorini: @pdnetwork Sono un giovane che é più volte dovuto andare via dall'Italia per lavoro. Ora io, come tantissimi giovani s… - ComuneTaranto : RT @RegionePuglia: #LItaliaCheNonSapevi è un concorso rivolto a persone creative che vogliono realizzare foto, video, racconti e podcast pe… - MaryPhi__ : RT @antonio_agorini: @pdnetwork Sono un giovane che é più volte dovuto andare via dall'Italia per lavoro. Ora io, come tantissimi giovani s… - antoniettacamm4 : RT @antonio_agorini: @pdnetwork Sono un giovane che é più volte dovuto andare via dall'Italia per lavoro. Ora io, come tantissimi giovani s… - Sabrina74107007 : RT @antonio_agorini: @pdnetwork Sono un giovane che é più volte dovuto andare via dall'Italia per lavoro. Ora io, come tantissimi giovani s… -