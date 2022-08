Ultime Notizie – Pd, caso Ruberti: capo gabinetto Gualtieri si dimette (Di venerdì 19 agosto 2022) Il capo di gabinetto del sindaco di Roma Albino Ruberti si è dimesso dall’incarico con una lettera inviata a Roberto Gualtieri. “In merito al video pubblicato nella serata di ieri dal quotidiano ‘Il Foglio’, confermo che quanto avvenuto trattasi di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale – scrive Ruberti nella lettera indirizzata a Gualtieri con cui rassegna le dimissioni -. In particolare, ho reagito con durezza alla frase ‘mi ti compro’, che pur non costituendo in sé una concreta proposta corruttiva, mi ha portato a chiedere, con foga sicuramente eccessiva e termini inappropriati, di ritirarla immediatamente perché l’ho considerata lesiva della mia onorabilità”. “Sono a disposizione per ogni chiarimento che riterrai ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) Ildidel sindaco di Roma Albinosi è dimesso dall’incarico con una lettera inviata a Roberto. “In merito al video pubblicato nella serata di ieri dal quotidiano ‘Il Foglio’, confermo che quanto avvenuto trattasi di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale – scrivenella lettera indirizzata acon cui rassegna le dimissioni -. In particolare, ho reagito con durezza alla frase ‘mi ti compro’, che pur non costituendo in sé una concreta proposta corruttiva, mi ha portato a chiedere, con foga sicuramente eccessiva e termini inappropriati, di ritirarla immediatamente perché l’ho considerata lesiva della mia onorabilità”. “Sono a disposizione per ogni chiarimento che riterrai ...

