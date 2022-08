Tirrito | Co G I | “La nuova mafia sta riconquistando i territori con il web | va modificata la strategia investigativa”

(Di venerdì 19 agosto 2022) “Sono stati sequestrati beni per un milione di euro all’uomo di Matteo Messina Denaro che teneva i rapporti con Cosa Nostra americana, Francesco Domingo. Ma il successo di questa operazione non deve farci cadere nell’errore di considerare laattuale con i canoni classici relativi ai superlatitanti”. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.G.I. (il Comitato dei collaboratori di Giustizia). “Sia chiaro, i boss vanno perseguiti, i simboli della criminalità devono essere colpiti e i loro patrimoni bloccati, ma sarebbe sbagliato pensare solo in funzione degli equilibri che il giudice Falcone aveva ben definito, ossia il rapporto tra, potere e flusso economico. Oggi laè cambiata, e presenta nuove figure e nuovi asset 3.0, lontani dalla logica della sopraffazioneale degli ...

Agenpress : Tirrito: (Co.G.I.): 'La nuova mafia sta riconquistando i territori con il web' -

Il Faro online

Per latappa del progetto Musica e Legalità, che anche quest'anno ha ricevuto il patrocinio ... imprenditore villabatese che ha avuto il coraggio di dire no alla mafia, Maricetta, ...I ., dopo la notizia del presunto monopolio "artistico" a Portaimposto dai boss locali. "Le feste rionali, così come i concerti di piazza " spiega" servono a indottrinare i giovani ... Tirrito: “Finalmente si scopre il collegamento tra mafia e certi concerti neomelodici” LA DIRETTA Ore di paura. L'ombra dei piromani. Favoriti dalle alte temperature. La Sicilia brucia. Si guarda il cielo con preoccupazione, un cielo in alcuni punti denso e lattiginoso, mentre le temper ..."Per prima ho sollevato il problema, in parte inascoltata, ma oggi la verità sta venendo fuori. Non è difficile capire che siano parte di un'unica strategia" ...