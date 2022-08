"Non credo al Pd, pensa a rispondermi". Salvini fa crollare Letta con 5 domande (Di venerdì 19 agosto 2022) "Non credo al Pd. Enrico Letta risponda a queste domande". Matteo Salvini mira sul Nazareno e colpisce ad alzo zero. Si infiamma la campagna elettorale, con il fuoco incrociato tra i due segretari. Dopo il botta-e-risposta sui Andrea Crisanti, il Capitano chiede conto al leader di altre, imbarazzanti questioni. “Dagli insulti a Israele alle minacce di morte gridate in mezzo alla strada - esordisce Salvini in una nota -. Inquietanti episodi in casa Pd, che arrivano dopo il giovane segretario “democratico” di Mirandola sorpreso a sfregiare il memoriale del terremoto in Emilia, alle alleanze fatte e smentite in poche ore alle crisi isteriche per le candidature, fino al consueto fango contro gli avversari. Episodi scioccanti. Letta non può cavarsela con poche parole di circostanza. Gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) "Nonal Pd. Enricorisponda a queste". Matteomira sul Nazareno e colpisce ad alzo zero. Si infiamma la campagna elettorale, con il fuoco incrociato tra i due segretari. Dopo il botta-e-risposta sui Andrea Crisanti, il Capitano chiede conto al leader di altre, imbarazzanti questioni. “Dagli insulti a Israele alle minacce di morte gridate in mezzo alla strada - esordiscein una nota -. Inquietanti episodi in casa Pd, che arrivano dopo il giovane segretario “democratico” di Mirandola sorpreso a sfregiare il memoriale del terremoto in Emilia, alle alleanze fatte e smentite in poche ore alle crisi isteriche per le candidature, fino al consueto fango contro gli avversari. Episodi scioccanti.non può cavarsela con poche parole di circostanza. Gli ...

Mov5Stelle : Contro questa destra non ho pregiudizi ideologici ma credo che abbia dei progetti assolutamente inaffidabili. Invi… - giorgio_gori : Non credo alla superiorità etica della sinistra. Noi non siamo il bene, gli avversari non sono il male. E non penso… - AlexBazzaro : Un altro paio di dichiarazioni deliranti di #Crisanti e #credo non servirà nemmeno più fare campagna elettorale. Basterà mandarlo in loop. - Mussmauer : @SimoAvetta @dennispraet Non credo che funzioni così, sai. Comunque, una cosa non esclude l'altra, Demba potrebbe f… - FuckTheMoviola : @ilciccio67 @francoisengo @juventusfc sono molto deluso pure io e non credo che il 31 agosto sarà diverso, comunque… -