Meghan Markle, guerra aperta con Katy Perry: il retroscena mai svelato prima (Di venerdì 19 agosto 2022) La duchessa di Sussex Meghan Markle non sopporta la nota cantate Katy Perry, moglie dell’attore Olando Bloom. Ecco il motivo di questo apparentemente inspiegabile astio. Pare che tra Meghan Markle e la cantate statunitense Katy Perry non scorra affatto buon sangue. Le due sono vicine di casa, abitando nello stesso quartiere chic di Montecito in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 19 agosto 2022) La duchessa di Sussexnon sopporta la nota cantate, moglie dell’attore Olando Bloom. Ecco il motivo di questo apparentemente inspiegabile astio. Pare che trae la cantate statunitensenon scorra affatto buon sangue. Le due sono vicine di casa, abitando nello stesso quartiere chic di Montecito in L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

AliGhe86 : Ve lo ricordate quando Meghan Markle scrisse messaggi di sostegno a delle ex prostituite sulle banane? - redazionerumors : Il principe Harry e Meghan Markle, ex duchi di Sussex, parteciperanno a settembre ad alcuni eventi tra Londra e la… - infoitcultura : Meghan Markle e l'imbarazzo del primo appuntamento con il Principe Harry: 'Lui fece...' - emibonafede20 : RT @efdiegi_: Mi era sfuggita sta mega faida Meghan Markle vs Katy Perry (E comunque team Katy a vita) - efdiegi_ : Mi era sfuggita sta mega faida Meghan Markle vs Katy Perry (E comunque team Katy a vita) -