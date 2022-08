Malore in vacanza durante una partitella di calcio, Michele Gironella muore a 26 anni (Di venerdì 19 agosto 2022) Un giovane di 26 anni di Villa Potenza di Macerata , Michele Gironella , è morto mentre si trovava in vacanza in Perù . La tragica notizia è arrivata in queste ore in Italia. Informata anche l'... Leggi su leggo (Di venerdì 19 agosto 2022) Un giovane di 26di Villa Potenza di Macerata ,, è morto mentre si trovava inin Perù . La tragica notizia è arrivata in queste ore in Italia. Informata anche l'...

infoitinterno : Tragedia in vacanza in Perù: Michele ucciso da un malore a 25 anni durante una partita di calcio - infoitinterno : Tragedia in vacanza: Michele Gironella ucciso da un malore a 26 anni durante una partitella di calcio - infoitinterno : Tragica vacanza in Perù: Michele stroncato da un malore a 25 anni - PattiGiuliani : Michele Gironella morto: ucciso da un malore a 25 anni in vacanza in Perù - leggoit : #Malore in #vacanza durante una partitella di calcio, #MicheleGironella muore a 26 anni -