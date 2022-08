Giffoni, ucciso e fatto a pezzi dalla moglie e da due figli (Di venerdì 19 agosto 2022) Aveva raccontato ai carabinieri di Giffoni Valle Piana che suo marito, Ciro Palmieri, era scomparso nel nulla dalla sera del 29 luglio. A venti giorni da quella denuncia, il cadavere del panettiere 43enne – che in passato aveva avuto qualche problema con la giustizia – e’ stato recuperato in un dirupo della strada provinciale 25 che collega il comune dei Picentini a Serino, in provincia di Avellino. Ad ucciderlo, secondo la Procura di SALERNO, sarebbe stata proprio la moglie Monica Milite, insieme al figlio Massimiliano, ventenne, e ad un altro figlio di 15 anni. Tutto sotto gli occhi terrorizzati del loro fratellino undicenne. La verita’ – al netto del movente, che e’ ancora poco chiaro – e’ emersa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’abitazione di via Marano dove i Palmieri, originari ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 19 agosto 2022) Aveva raccontato ai carabinieri diValle Piana che suo marito, Ciro Palmieri, era scomparso nel nullasera del 29 luglio. A venti giorni da quella denuncia, il cadavere del panettiere 43enne – che in passato aveva avuto qualche problema con la giustizia – e’ stato recuperato in un dirupo della strada provinciale 25 che collega il comune dei Picentini a Serino, in provincia di Avellino. Ad ucciderlo, secondo la Procura di SALERNO, sarebbe stata proprio laMonica Milite, insieme alo Massimiliano, ventenne, e ad un altroo di 15 anni. Tutto sotto gli occhi terrorizzati del loro fratellino undicenne. La verita’ – al netto del movente, che e’ ancora poco chiaro – e’ emersa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’abitazione di via Marano dove i Palmieri, originari ...

