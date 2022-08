Cabal e Hien per la difesa del Verona. Barak verso la Fiorentina (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo il brutto esordio in campionato, il Verona corre ai ripari piazzando un doppio colpo in difesa assicurandosi il colombiano Cabal dall’Atletico Nacional e lo svedese Hien dal Djurgarden. Atteso un rinforzo anche in attacco, con Kallon favorito, mentre Barak è vicino al trasferimento alla Fiorentina. Cabal e Hien: quali sono i termini delle due operazioni? Il centrale colombiano giungerà dall’Atletico Nacional per circa 4 milioni più bonus. Il giocatore, seguito da altre squadre in Europa, è già partito per l’Italia dove è atteso per visite mediche e firma. Discorso più o meno analogo per lo svedese del Djurgarden per il quale il Verona ha superato la concorrenza del Torino mettendo sul piatto dai 3 ai 3,5 milioni di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo il brutto esordio in campionato, ilcorre ai ripari piazzando un doppio colpo inassicurandosi il colombianodall’Atletico Nacional e lo svedesedal Djurgarden. Atteso un rinforzo anche in attacco, con Kallon favorito, mentreè vicino al trasferimento alla: quali sono i termini delle due operazioni? Il centrale colombiano giungerà dall’Atletico Nacional per circa 4 milioni più bonus. Il giocatore, seguito da altre squadre in Europa, è già partito per l’Italia dove è atteso per visite mediche e firma. Discorso più o meno analogo per lo svedese del Djurgarden per il quale ilha superato la concorrenza del Torino mettendo sul piatto dai 3 ai 3,5 milioni di ...

TuttoHellasVer1 : L'Arena - 'Cabal a Verona, Marroccu chiude per Hien' - lacittanews : VERONA - Verona molto attivo sul mercato. Gli scaligeri stanno infatti per cedere Barak alla Fiorentina e hanno pre… - infoitsport : TMW - Il Verona è pronto al doppio colpo: non solo Cabal, vicino anche lo svedese Hien - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Il Verona è pronto al doppio colpo: non solo Cabal, vicino anche lo svedese Hien - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Il Verona è pronto al doppio colpo: non solo Cabal, vicino anche lo svedese Hien -