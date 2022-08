Atletica, Europei Monaco 2022: Marcell Jacobs non correrà la batteria della 4×100 (Di venerdì 19 agosto 2022) Forfait dell’ultimo minuto ed è un forfait che pesa. Marcell Jacobs non farà parte della staffetta 4×100 azzurra impegnata questa mattina in batteria agli Europei di Atletica in svolgimento a Monaco. L’olimpionico non sarà al via e verrà sostituito da Wanderson Polanco. La decisione è maturata nel corso del riscaldamento, al quale il neo campione europeo sui 100 metri ha preso parte. Polanco completerà il quartetto con Lorenzo Patta (a questo punto unico superstite della gloriosa spedizione di Tokyo), Matteo Melluzzo e Chituru Ali. Subito dopo, spazio alle donne: 4×100 con Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. A seguire le staffette del miglio: uomini con Lorenzo Benati, Vladimir Aceti, Brayan ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Forfait dell’ultimo minuto ed è un forfait che pesa.non farà partestaffettaazzurra impegnata questa mattina inaglidiin svolgimento a. L’olimpionico non sarà al via e verrà sostituito da Wanderson Polanco. La decisione è maturata nel corso del riscaldamento, al quale il neo campione europeo sui 100 metri ha preso parte. Polanco completerà il quartetto con Lorenzo Patta (a questo punto unico superstitegloriosa spedizione di Tokyo), Matteo Melluzzo e Chituru Ali. Subito dopo, spazio alle donne:con Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. A seguire le staffette del miglio: uomini con Lorenzo Benati, Vladimir Aceti, Brayan ...

