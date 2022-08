Uomini e Donne, Nicole Mazzocato svela le complicazioni post parto (Di giovedì 18 agosto 2022) Da poco mamma del piccolo Paolo, il primogenito avuto dal compagno calciatore Armando Anastasio, Nicole Mazzocato si è trovava già a dover affrontare le prime complicazioni post-parto. “Abbiamo avuto una nottata intensa e difficile”, ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram. Nicole ha poi spiegato: “Abbiamo passato la notte in bianco attaccati tutto il tempo e lui che provava e tentava disperatamente di mangiare ma ciò che arrivava purtroppo non era sufficiente per saziarlo”. La Mazzocato ha aggiunto: “Stiamo integrando con il biberon ma qui non molliamo, proviamo fino all’ultimo”. Insomma, la modella bellunese non sembra intenzionata a rinunciare alla pratica dell’allattamento, ma purtroppo le premesse non sono ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 agosto 2022) Da poco mamma del piccolo Paolo, il primogenito avuto dal compagno calciatore Armando Anastasio,si è trovava già a dover affrontare le prime. “Abbiamo avuto una nottata intensa e difficile”, ha raccontato l’ex corteggiatrice disu Instagram.ha poi spiegato: “Abbiamo passato la notte in bianco attaccati tutto il tempo e lui che provava e tentava disperatamente di mangiare ma ciò che arrivava purtroppo non era sufficiente per saziarlo”. Laha aggiunto: “Stiamo integrando con il biberon ma qui non molliamo, proviamo fino all’ultimo”. Insomma, la modella bellunese non sembra intenzionata a rinunciare alla pratica dell’allattamento, ma purtroppo le premesse non sono ...

