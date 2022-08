Truffe ed elusione fisco, smantellata organizzazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Avevano strutturato un sistema in grado di costruire documenti e di accreditarsi utilizzando un'entità statuale creata ad hoc, lo "Stato Teocratico Antartico di San Giorgio", dotato di autonoma ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Avevano strutturato un sistema in grado di costruire documenti e di accreditarsi utilizzando un'entità statuale creata ad hoc, lo "Stato Teocratico Antartico di San Giorgio", dotato di autonoma ...

Truffe ed elusione fisco, smantellata organizzazione ... Alcamo e Teramo, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di truffe basate sul raggiro basato proprio sull'esistenza dello "Stato Teocratico Antartico di San Giorgio" come soggetto ... Inps e Procure più 'vicine' Prevenire le frodi in materia di contributi previdenziali e le truffe sulla indebita percezione di misure di sostegno al reddito, soprattutto nel settore agricolo, ...collegati all'evasione ed elusione ...