Quando corre Marcell Jacobs nella 4×100? Orario esatto staffetta, avversarie, corsia, tv, streaming

Dopo l'oro conquistato nei 100 metri, prosegue l'Europeo di atletica di Marcell Jacobs, impegnato venerdì 19 agosto nelle batterie della 4×100. Ricordiamo che l'Italia vinse una monumentale e leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in questa specialità, mancando però l'accesso alla finale negli ultimi Mondiali di Eugene, Quando però era priva del suo indiscusso Messia.

A CHE ORA corre Marcell Jacobs nella staffetta 4X100

Sono due le batterie previste. Gli azzurri sono inseriti nella seconda che inizierà alle 10.10. Le prime tre compagini staccheranno il pass per l'atto conclusivo, oltre ai due migliori tempi di ripescaggio. La finalissima andrà invece in scena domenica 21 agosto alle 21.12.

