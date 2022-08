Napoli | Rrahmani | “I nuovi acquisti sono forti | ci giochiamo lo scudetto”

(Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “? E’ come l’anno scorso, dobbiamo giocare partita per partita. Speriamo che alla fine possiamo ancora stare lì davanti e lottare per lo”. Il difensore delAmirsi esprime con un obiettivo chiaro nell’intervista a Radio Kiss Kiss. Il centrale, che ora fa coppia con Min-Jae, sottolinea pensando al successo sul Verona che “era importante iniziare bene la stagione, dopo diventa tutto più facile. Dobbiamo migliorare partita dopo partita e finire la stagione nel modo giusto. Con il mister abbiamo ad esempio analizzato i due gol presi a Verona, e sappiamo che potevamo fare meglio. Dobbiamo sbagliare meno e aiutare i compagni. Con Kim Min-Jae stiamo parlando e cercando di mettere a posto quello che vuole il mister. In ...

