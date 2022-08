Maltempo in Versilia: gli stabilimenti balneari devastati dal nubifragio (Di giovedì 18 agosto 2022) Forte ondata di Maltempo tra il Levante e la Versilia: nubifragi e temporali si sono abbattuti soprattutto sulla costa, devastando gli stabilimenti balneari. 'Quanto avvenuto oggi sulla costa Ligure ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 agosto 2022) Forte ondata ditra il Levante e la: nubifragi e temporali si sono abbattuti soprattutto sulla costa, devastando gli. 'Quanto avvenuto oggi sulla costa Ligure ...

iltirreno : La situazione del maltempo in Toscana zona per zona: numerosi danni e alcuni feriti - Segui gli aggiornamenti - AnsaToscana : Maltempo: danni a decine stabilimenti balneari Versilia. Forti raffiche di vento, volati via sedie, sdraio ed ombre… - gb46290720 : RT @dacicus22: Marina di Carrara, Versilia , danni e vittime in seguito alla tromba d'aria. Ho visto tanti immagini terrificanti però prefe… - PRCPadova : RT @BuselliGiulia: Oggi la mia adorata #Versilia è stata travolte dal maltempo. Vi diranno che è un fenomeno isolato. Questo invece è figli… - francotaratufo2 : RT @OrNella645587: Non ricordo di averla vista su altri luoghi a sostegno o proporre provvedimenti sull'emergenza climatica Crisi climat… -