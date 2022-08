Incidente moto - bici | ragazza di 15 anni in gravi condizioni La mamma | ' Non so se tornerà a camminare'

infoitinterno : Incidente a Roma, moto contro auto: morto 38enne - infoitinterno : Incidente a Roma, scontro tra auto moto e camion in via della Serenissima - Telefriuli1 : Incidente anche a Pasiano di Pordenone - salernotoday : Incidente tra moto e minivan a Camerota: un ferito -

Sono sempre più gravi le condizioni della ragazza coinvolta nell'con un motociclista il 13 agosto a La Mazzanta (Vada) nel comune di Rosignano Marittimo. ... Insieme alla bici e alla(...Gravestradale nel tardo pomeriggio di giovedì a Ravenna, in zona Bassette. Poco prima delle 17 unacondotta da un 31enne ravennate è stata colpita da un'auto all'incrocio tra via Achille ...Sono sempre più gravi le condizioni della ragazza coinvolta nell'incidente con un motociclista il 13 agosto a La Mazzanta (Vada) nel comune di Rosignano ...Scontro tra auto, moto e furgone sulla Prenestina: morto un uomo La vittima è il centauro, deceduto mentre viaggiava a bordo della sua Honda 400. Per l'uomo alla guida della moto non c'è stato… Leggi ...