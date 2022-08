Incendi su più fronti a Pantelleria, evacuate numerose case. FOTO (Di giovedì 18 agosto 2022) Il rogo, definito di proporzioni “preoccupanti”, sta divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni: a causa delle fiamme, le ville e i dammusi più vicini al fronte del fuoco sono state sgomberate. Tra queste, anche le case di Giorgio Armani e della coppia Myrta Merlino-Marco Tardelli. Tra i turisti in fuga, alcuni sono saliti sulle motovedette della Capitaneria di porto. Per la Protezione civile si tratta di in un Incendio doloso Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 agosto 2022) Il rogo, definito di proporzioni “preoccupanti”, sta divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni: a causa delle fiamme, le ville e i dammusi più vicini al fronte del fuoco sono state sgomberate. Tra queste, anche ledi Giorgio Armani e della coppia Myrta Merlino-Marco Tardelli. Tra i turisti in fuga, alcuni sono saliti sulle motovedette della Capitaneria di porto. Per la Protezione civile si tratta di in uno doloso

ladyonorato : Arriva lo scirocco, partono gli incendi dolosi. Vivo in Sicilia da più di 20 anni e succede uguale ogni estate. Epp… - Agenzia_Ansa : La Francia è in fiamme e Macron chiede aiuto ai partner europei. 'In tutto il Paese, più di 10.000 vigili del fuoco… - DPCgov : La solidarité en action ?????????? #13agosto Da più parti d'Europa sono confluiti mezzi e team per far fronte agli… - giek2 : RT @ladyonorato: Arriva lo scirocco, partono gli incendi dolosi. Vivo in Sicilia da più di 20 anni e succede uguale ogni estate. Eppure anc… - ManForm_ : RT @ladyonorato: Arriva lo scirocco, partono gli incendi dolosi. Vivo in Sicilia da più di 20 anni e succede uguale ogni estate. Eppure anc… -

