Giorgia Meloni e il passato che ritorna (Di giovedì 18 agosto 2022) La leader di Fratelli d’Italia, favorita alle elezioni, non sarà fascista, ma rievoca tempi bui della storia del paese. E la sua vittoria sarebbe una minaccia per la democrazia in Europa Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 18 agosto 2022) La leader di Fratelli d’Italia, favorita alle elezioni, non sarà fascista, ma rievoca tempi bui della storia del paese. E la sua vittoria sarebbe una minaccia per la democrazia in Europa Leggi

Piero_Strada : Giorgia Meloni e il passato che ritorna - marcodemo3 : RT @LelloEsposito5: TUTTI I GUAI CON LA GIUSTIZIA (E CON I SOLDI) DEL'EX CAMPIONE DI F1 FITTIPALDI, CANDIDATO CON FDI - HuffPostItalia : 'Se fossi fascista, lo direi”. Giorgia Meloni parla al britannico Spectator - objectrouve : RT @Giulia_B: Mah, per me la questione TERF si potrebbe pure chiudere qui. Ossessione, stunt pubblicitari, rilevanza culturale nulla, scars… - GabrielParker74 : RT @roberto_zaccone: Matteo Salvini e Giorgia Meloni non sopportano che in Italia ci sia chi percepisce dei soldi dallo stato senza lavorar… -