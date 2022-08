E ora anche Giovanna d'Arco diventa "non binaria" (Di giovedì 18 agosto 2022) L'eroina francese diventa un simbolo "non binario" e dall'identità sessuale non definita. Accade nella commedia "I, Joan", che andrà in scena a Londra Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) L'eroina franceseun simbolo "non binario" e dall'identità sessuale non definita. Accade nella commedia "I, Joan", che andrà in scena a Londra

