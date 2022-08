Caro Crisanti, abbiamo già il record di morti (Di giovedì 18 agosto 2022) Era abbastanza scontato che le forze politiche, Pd e affini in particolare, che hanno utilizzato la pandemia di Sars-Cov-2 per mere ragioni di consenso, cercassero di raccoglierne i frutti nelle elezioni del 25 settembre. Tant’è che l’arruolamento nelle liste elettorali di alcuni santoni della paura virale del calibro di Andrea Crisanti conferma pienamente l’assunto. Crisanti, sulla cui scelta si è aperto un ampio dibattito, è partito in quarta sparacchiando balle spaziali sui numeri – cosa che per la verità ha spesso caratterizzato la comunicazione di codesti personaggi a metà tra lo scienziato e lo sciamano -, cercando di far par passare l’idea secondo la quale con un governo di destra l’Italia avrebbe vissuto una colossale ecatombe. Al virologo esperto di zanzare ha fatto da controcanto Roberto Speranza. In un’intervista rilasciata al Corriere della ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 18 agosto 2022) Era abbastanza scontato che le forze politiche, Pd e affini in particolare, che hanno utilizzato la pandemia di Sars-Cov-2 per mere ragioni di consenso, cercassero di raccoglierne i frutti nelle elezioni del 25 settembre. Tant’è che l’arruolamento nelle liste elettorali di alcuni santoni della paura virale del calibro di Andreaconferma pienamente l’assunto., sulla cui scelta si è aperto un ampio dibattito, è partito in quarta sparacchiando balle spaziali sui numeri – cosa che per la verità ha spesso caratterizzato la comunicazione di codesti personaggi a metà tra lo scienziato e lo sciamano -, cercando di far par passare l’idea secondo la quale con un governo di destra l’Italia avrebbe vissuto una colossale ecatombe. Al virologo esperto di zanzare ha fatto da controcanto Roberto Speranza. In un’intervista rilasciata al Corriere della ...

