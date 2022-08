Calciomercato Juventus, svolta in arrivo per Depay: la situazione (Di giovedì 18 agosto 2022) La Juventus va forte per Memphis Depay. La trattativa che porterebbe l’attaccante olandese alla Juve potrebbe seriamente spiccare il volo: molto farà il nuovo contatto di questa giornata. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, la Juventus avrebbe fissato nella propria agenda un nuovo contatto per poter acquisire le prestazioni di Depay. Si sta lavorando per ottenere un accordo completo, mentre fino ad ora la trattativa si troverebbe comunque a buon punto. Juventus Depay Barcellona Il classe ’94 si trasferirebbe a Torino come “free agent“, a parametro zero, dopo che il Barcellona lo ha prelevato, sempre gratuitamente, nel 2021 dopo l’esperienza al Lione. Infine, il Barcellona dovrà definire anche la trattativa con il Chelsea per Aubameyang, cui destino balla tra ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Lava forte per Memphis. La trattativa che porterebbe l’attaccante olandese alla Juve potrebbe seriamente spiccare il volo: molto farà il nuovo contatto di questa giornata. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, laavrebbe fissato nella propria agenda un nuovo contatto per poter acquisire le prestazioni di. Si sta lavorando per ottenere un accordo completo, mentre fino ad ora la trattativa si troverebbe comunque a buon punto.Barcellona Il classe ’94 si trasferirebbe a Torino come “free agent“, a parametro zero, dopo che il Barcellona lo ha prelevato, sempre gratuitamente, nel 2021 dopo l’esperienza al Lione. Infine, il Barcellona dovrà definire anche la trattativa con il Chelsea per Aubameyang, cui destino balla tra ...

