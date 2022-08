Tuffi | Europei 2022 | l’Italia non vuole fermarsi Pellacani-Santoro per il bis | Jodoin Di Maria sogna dalla piattaforma

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Terza giornata deglidia Roma econtinuare il suo magico momento, che la vede attualmente in testa al medagliere della competizione con due ori e due bronzi. Un bottino che la squadra azzurra può assolutamente ampliare in questo mercoledì,ndo anche un doppio titolo europeo prima nel sincro misto dai tre metri e poicon l’individuale femminile. Si parte con la finale del sincro misto dai tre metri esuper coppia composta da Chiarae Matteo. I due azzurri sono i campionie i vice campioni del mondo in carica. Una coppia semplicemente formidabile e cheil secondo titolo continentale della loro ...