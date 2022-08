Si può bere tè allo zenzero durante la gravidanza?

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 17 agosto 2022)la, è normale, anzi consigliato, interrogarsi su cosa sia meglio assumere all’interno del proprio corpo. Può essere davvero stressante capire quali alimenti siano sicuri e quali off-limits, per evitare di danneggiare il piccolo che cresce nel pancione. Se a queste preoccupazioni si aggiungono tutti i racconti e gli avvertimenti pseudoscientifici che si possono leggere sui social media, le cose si fanno ancora più confuse. Tutto ciò può portare le persone incinte a chiedersi perfino se qualcosa di apparentemente innocuo come il tè, sia sicuro. NewsAllattamento Marijuana e allattamento al seno: è sicuro? Secondo gli esperti, la cannabis, in tutte le sue forme, non è ancora sicurail periodo di breastfeeding. ...