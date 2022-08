Scopriamo il significato di trapper | dopo un’estate di eccessi ed arresti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Quella che stiamo vivendo e che inizia a volgere al termine, è senza ombra di dubbiocaratterizzata da troppiper alcuni artisti legati ad un genere specifico, al punto che oggi tutti vogliono conoscere ildi. In passato, sul nostro magazine, abbiamo esaminato le vicissitudini di alcuni esponenti di questo mondo, con alcuni approfondimenti a tema, mentre oggi tocca fare il punto della situazione in altri contesti. Tra aggressioni, rapine ed in alcuni casi addirittura tentati rapimenti, non stiamo certo vivendo un periodo sereno. Fatti che vengono amplificati anche sui social, dove si sono create fazioni a sostegno dell’uno o dell’altro. Analizziamo ildi: tanti reati per troppi artisti italiani in ...