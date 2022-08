Roma, udienze penali collegiali sospese per 6 mesi (Di mercoledì 17 agosto 2022) . Galletti (COA Roma): “Provvedimento grave, faremo ricorso” – Per 6 mesi a decorrere dal 15 ottobre non verranno fissati più nuovi collegi per i processi provenienti dall’udienza preliminare. È la decisione assunta dal Presidente del Tribunale di Roma Roberto Reali, per far fronte alla grave carenza di organico degli uffici giudiziari Romani, più volte denunciata dall’Ordine degli Avvocati di Roma nei mesi scorsi. Stando a quanto si apprende da alcuni organi di stampa, riferisce un comunicato dell’ordine degli avvocati di Roma, l’intenzione sarebbe quella “di imporre un argine di sei mesi alle udienze collegiali provenienti dalle decisioni dei gip” per consentire ai magistrati in servizio di completare il lavoro sui ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 agosto 2022) . Galletti (COA): “Provvedimento grave, faremo ricorso” – Per 6a decorrere dal 15 ottobre non verranno fissati più nuovi collegi per i processi provenienti dall’udienza preliminare. È la decisione assunta dal Presidente del Tribunale diRoberto Reali, per far fronte alla grave carenza di organico degli uffici giudiziarini, più volte denunciata dall’Ordine degli Avvocati dineiscorsi. Stando a quanto si apprende da alcuni organi di stampa, riferisce un comunicato dell’ordine degli avvocati di, l’intenzione sarebbe quella “di imporre un argine di seialleprovenienti dalle decisioni dei gip” per consentire ai magistrati in servizio di completare il lavoro sui ...

Ge46379987 : RT @OrdineAvvROMA: ROMA, UDIENZE PENALI COLLEGIALI SOSPESE PER 6 MESI. GALLETTI (COA ROMA): PROVVEDIMENTO GRAVE, CERTIFICA SITUAZIONE DRAMM… - Lazio_TV : Per carenza di organico, durissimo il commento del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Giustizia: stop udienze a Roma per 6 mesi,avvocati 'ricorreremo'. Per carenza di organico. Galletti, a rischio credibili… - APontecorvo : La Comunicazione del @OrdineAvvROMA non va mai in vacanza: - TuttoSuRoma : #Roma: poco personale, udienze sospese per sei mesi -