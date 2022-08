Quartararo: "Spielberg non è la pista migliore, ma conta l'atteggiamento" (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'ottavo posto ottenuto nel Gran Premo di Gran Bretagna non ha ovviamente soddisfatto Fabio Quartararo, che è sempre il leader del campionato , ma ora lo attende un altro appuntamento che almeno sulla ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'ottavo posto ottenuto nel Gran Premo di Gran Bretagna non ha ovviamente soddisfatto Fabio, che è sempre il leader del campionato , ma ora lo attende un altro appuntamento che almeno sulla ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #AustrianGP #RedBullRing 'El Diablo' arriva a Spielberg con 22 punti di vantaggio su #AleixEsparga… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #AustrianGP #RedBullRing 'El Diablo' arriva a Spielberg con 22 punti di vantaggio su… - MotorcycleSp : Fabio Quartararo è tornato a Spielberg in un momento in cui continua a guidare il Campionato del Mon... #MotoGP… - sportface2016 : #MotoGP #AustrianGP, #Quartararo: “#Spielberg non è la nostra pista preferita, ma sono pronto” - zazoomblog : MotoGP GP Austria Quartararo: “Spielberg non è la nostra pista preferita ma sono pronto” - #MotoGP #Austria… -