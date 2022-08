LIVE Ciclismo, cronometro Europei 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna per l’oro mancante, sfida a Kueng e Bissegger (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova a cronometro maschile valida per i Campionati Europei di Ciclismo su strada! Partenza ed arrivo saranno ospitati dalla città di Fürstenfeldbruck, nelle immediate vicinanze di Monaco di Baviera. A seguito di una decisione presa all’ultimo momento, il Campione del Mondo di specialità Filippo Ganna sarà presente al cancelletto di partenza per difendere i colori azzurri, sfilando sui 24 km previsti dal percorso col suo meraviglioso body iridato. L’occasione è ghiottissima per provare a “vendicare” la sconfitta subita lo scorso anno dall’elvetico Stefan Küng, che si presenta qui dunque da campione in carica. Per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alladella prova amaschile valida per i Campionatidisu strada! Partenza ed arrivo saranno ospitati dalla città di Fürstenfeldbruck, nelle immediate vicinanze di Monaco di Baviera. A seguito di una decisione presa all’ultimo momento, il Campione del Mondo di specialitàsarà presente al cancelletto di partenza per difendere i colori azzurri, sfilando sui 24 km previsti dal percorso col suo meraviglioso body iridato. L’occasione è ghiottissima per provare a “vendicare” la sconfitta subita lo scorso anno dall’elvetico Stefan Küng, che si presenta qui dunque da campione in carica. Per ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: Viviani e Scartezzini sottotono nella Madison l’Italia chiude terza… - News24_it : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Viviani e Scartezzini sottotono nella Madison, l'Italia chiude ter… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA - News24_it : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Viviani e Scartezzini in pista per la Madison dopo l'oro al femmin… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 16 agosto in DIRETTA: PIOGGIA DI ORI da nuoto ciclismo su pista e tuffi! Show di Martine… -