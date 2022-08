Furto in diretta tv: durante l'intervista un ladro ruba la borsa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Doveva essere un semplice servizio estivo, e invece si è trasformato nella diretta di un Furto, visualizzata sui social milioni di volte.Nei giorni scorsi è diventato virale il video girato da tve, la tv spagnola, mentre un... Leggi su today (Di mercoledì 17 agosto 2022) Doveva essere un semplice servizio estivo, e invece si è trasformato nelladi un, visualizzata sui social milioni di volte.Nei giorni scorsi è diventato virale il video girato da tve, la tv spagnola, mentre un...

RedazioneLaNews : #Milano Lo scippo 'in diretta' in metro a Milano: video - galfort2 : Lo scippo 'in diretta' in metro a Milano: video - Yogaolic : Lo scippo 'in diretta' in metro a #Milano: video - RaimondoSecci : @ilciccio67 Anche il famoso rigore Iuliano-Ronaldo è diventato 'furto del secolo' nel post partita. In diretta non l'aveva detto nessuno. - GINA32451015 : RT @Emilystellaemi2: Lo scippo 'in diretta' in metro a Milano: video -