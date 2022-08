Festa di Santa Caterina, i fuochi artificiali tornano a colorare il cielo di Bergamo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Bergamo. Uno spettacolo che da sempre è nel cuore dei bergamaschi, quello dei fuochi d’artificio in onore della Festa di Santa Caterina. Quest’anno, se possibile, lo è ancora di più, dato che per due anni è stato sospeso a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. E pensare che nel pomeriggio qualche scroscio ha messo in allarme gli organizzatori e tutti gli affezionati di questa tradizione cittadina. Ma il comitato non si è fatto scoraggiare da qualche goccia d’acqua ed ha deciso comunque di allestire lo spettacolo pirotecnico, che ha lasciato incantato come sempre gradi e piccini. Puntuale, alle 21, si è accesa la prima miccia: per una buona mezz’ora tutti sono rimasti con il naso all’insù per ammirare i fuochi offerti dalla società Atalanta. Gli scoppi colorati sono infatti ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 agosto 2022). Uno spettacolo che da sempre è nel cuore dei bergamaschi, quello deid’artificio in onore delladi. Quest’anno, se possibile, lo è ancora di più, dato che per due anni è stato sospeso a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. E pensare che nel pomeriggio qualche scroscio ha messo in allarme gli organizzatori e tutti gli affezionati di questa tradizione cittadina. Ma il comitato non si è fatto scoraggiare da qualche goccia d’acqua ed ha deciso comunque di allestire lo spettacolo pirotecnico, che ha lasciato incantato come sempre gradi e piccini. Puntuale, alle 21, si è accesa la prima miccia: per una buona mezz’ora tutti sono rimasti con il naso all’insù per ammirare iofferti dalla società Atalanta. Gli scoppi colorati sono infatti ...

RaiNews : L'incidente è avvenuto durante la festa di Santa Maria a Mare, davanti a Maiori. Nel video, in lontananza, sono ben… - Avvenire_Nei : Santa Chiara, «affinata come l’oro nel crogiuolo» - harvyart : RT @yleniaindenial1: pensate dare rilevanza e festeggiare il ferragosto quando potremmo rendere festa nazionale la settimana santa del fest… - Bergamonews : I fuochi d'artificio per la festa di Santa Caterina a Bergamo - IADY16 : RT @yleniaindenial1: pensate dare rilevanza e festeggiare il ferragosto quando potremmo rendere festa nazionale la settimana santa del fest… -