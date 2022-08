Briatore non ha intenzione di candidarsi, ma tifa per la destra (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Flavio Briatore non si candiderà alle elezioni del 25 settembre: “Non ho tempo”, conferma lui stesso all'AGI. Tuttavia il manager sprona i partiti a “imbottirsi di persone brave” e si augura che la destra abbia i numeri per poter governare. Briatore, si parla tanto di una sua ‘discesa in campo'. Metterla in lista sarebbe il sogno del centrodestra “Non mi candido” Ma gliel'hanno chiesto? “Se ne è parlato ma non c'è stato alcun tipo di approfondimento. Sono rientrato in Formula 1, ho 1.500 dipendenti nel settore 'Food and Beverage' e voglio dedicare tempo a mio figlio. Non posso fare altro” I partiti continuano la loro campagna elettorale. Ha fiducia nei politici? "Spero che mettano dei ministri, dei sottosegretari e dei consulenti bravi, gente che capisce, che non stia lì soltanto per meriti politici. I ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Flavionon si candiderà alle elezioni del 25 settembre: “Non ho tempo”, conferma lui stesso all'AGI. Tuttavia il manager sprona i partiti a “imbottirsi di persone brave” e si augura che laabbia i numeri per poter governare., si parla tanto di una sua ‘discesa in campo'. Metterla in lista sarebbe il sogno del centro“Non mi candido” Ma gliel'hanno chiesto? “Se ne è parlato ma non c'è stato alcun tipo di approfondimento. Sono rientrato in Formula 1, ho 1.500 dipendenti nel settore 'Food and Beverage' e voglio dedicare tempo a mio figlio. Non posso fare altro” I partiti continuano la loro campagna elettorale. Ha fiducia nei politici? "Spero che mettano dei ministri, dei sottosegretari e dei consulenti bravi, gente che capisce, che non stia lì soltanto per meriti politici. I ...

