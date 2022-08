Asili nido, Mastella e Pasquariello: “Iniziata struttura a Capodimonte” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Sindaco Clemente Mastella e l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello comunicano che il Comune di Benevento è stato ammesso al finanziamento per la costruzione di un asilo nido nel quartiere di Capodimonte nell’ambito della Missione 4, Istruzione e ricerca, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il finanziamento è dell’importo complessivo di € 1.500.000. La proposta progettuale ritenuta meritevole di finanziamento prevede la costruzione di un asilo nido (nelle vicinanze della scuola “G. Moscati“) di tre sezioni distribuite su un unico livello di superficie, per un’estensione di circa mq. 750. L’edificio, dimensionato per ospitare un numero massimo di 60 bambini (12 lattanti, 24 semidivezzi e 24 divezzi), sarà costituito da due ambienti di uguali ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Sindaco Clementee l’Assessore ai Lavori Pubblici Mariocomunicano che il Comune di Benevento è stato ammesso al finanziamento per la costruzione di un asilonel quartiere dinell’ambito della Missione 4, Istruzione e ricerca, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il finanziamento è dell’importo complessivo di € 1.500.000. La proposta progettuale ritenuta meritevole di finanziamento prevede la costruzione di un asilo(nelle vicinanze della scuola “G. Moscati“) di tre sezioni distribuite su un unico livello di superficie, per un’estensione di circa mq. 750. L’edificio, dimensionato per ospitare un numero massimo di 60 bambini (12 lattanti, 24 semidivezzi e 24 divezzi), sarà costituito da due ambienti di uguali ...

