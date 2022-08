Trombati e delusi, le comiche del Pd. Giravolta Cirinnà: “Mi candido” (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago – Trombati, delusi, scalzati, esclusi, rancorosi e via di aggettivi spietati. Per un pugno di posti al sole, il Pd è alle prese con una guerra interna indecorosa. Da Luca Lotti ad Alessia Morani, la pattuglia di silurati e/o rinunciatari si ingrossa di ora in ora, dopo la comunicazione delle liste dem per le candidature in vista delle elezioni politiche. Altro che spirito di squadra, la sfida per l’ambito scranno procede a suon di egoismi sfacciati. E così il Partito democratico si sta lentamente sfilacciando, perdendo pezzi per strada. E non poteva mancare la sceneggiata delle sceneggiate, quella di Monica Cirinnà. Ma andiamo con ordine. Trombati e delusi Alessia Morani, deputata marchigiana, ha deciso di non candidarsi. Motivo? Più o meno lo stesso addotto inizialmente dalla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago –, scalzati, esclusi, rancorosi e via di aggettivi spietati. Per un pugno di posti al sole, il Pd è alle prese con una guerra interna indecorosa. Da Luca Lotti ad Alessia Morani, la pattuglia di silurati e/o rinunciatari si ingrossa di ora in ora, dopo la comunicazione delle liste dem per le candidature in vista delle elezioni politiche. Altro che spirito di squadra, la sfida per l’ambito scranno procede a suon di egoismi sfacciati. E così il Partito democratico si sta lentamente sfilacciando, perdendo pezzi per strada. E non poteva mancare la sceneggiata delle sceneggiate, quella di Monica. Ma andiamo con ordine.Alessia Morani, deputata marchigiana, ha deciso di non candidarsi. Motivo? Più o meno lo stesso addotto inizialmente dalla ...

