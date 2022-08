Matteo Berrettini esce al primo turno (anche) a Cincinnati: la beffa della sconfitta senza aver mai perso il servizio (Di martedì 16 agosto 2022) Matteo Berrettini sta vivendo un momento di difficoltà. Il tennista azzurro dopo essere uscito di scena al primo turno di Montreal, è stato subito eliminato nel Masters 1000 di Cincinnati. Il romano è stato sconfitto da Frances Tiafoe dopo tre ore di gioco: il match è terminato 7-6 4-6 7-6 in favore dello statunitense. La beffa per l’italiano è aver perso senza aver subito alcun break. Segno di come Berrettini, certamente alla ricerca del suo miglior gioco, sia stato anche sfortunato: in Canada è uscito contro il vincitore del torneo, mentre la sconfitta con l’americano è stata frutto degli episodi. Berettini, infatti, non ha mai perso il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022)sta vivendo un momento di difficoltà. Il tennista azzurro dopo essere uscito di scena aldi Montreal, è stato subito eliminato nel Masters 1000 di. Il romano è stato sconfitto da Frances Tiafoe dopo tre ore di gioco: il match è terminato 7-6 4-6 7-6 in favore dello statunitense. Laper l’italiano èsubito alcun break. Segno di come, certamente alla ricerca del suo miglior gioco, sia statosfortunato: in Canada è uscito contro il vincitore del torneo, mentre lacon l’americano è stata frutto degli episodi. Berettini, infatti, non ha maiil ...

