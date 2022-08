Il quotidiano della Cei Avvenire contro il “Credo” di Salvini. “No a strumentalizzazioni della religione”. Salvini: “E’ una fede laica” (Di martedì 16 agosto 2022) “Si fa presto a dire ‘Credo’ ma non senza conseguenze”. Questo il titolo dell’editoriale a firma di don Giuseppe Lorizio, teologo della Pontificia Università Lateranense che, dalle pagine del quotidiano della Conferenza episcopale italiana, Avvenire, commenta l’uso della parola “Credo” come slogan elettorale nella nuova campagna di comunicazione della Lega in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Da giorni, infatti, per le strade di mezza Italia, si vedono cartelloni e camion pubblicitari in cui campeggia questa parola. Un’iniziativa la cui paternità è stata svelata solo in un secondo momento e che ha creato non pochi malumori nel mondo cattolico. L’accusa che viene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) “Si fa presto a dire ‘’ ma non senza conseguenze”. Questo il titolo dell’editoriale a firma di don Giuseppe Lorizio, teologoPontificia Università Lateranense che, dalle pagine delConferenza episcopale italiana,, commenta l’usoparola “” come slogan elettorale nella nuova campagna di comunicazioneLega in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Da giorni, infatti, per le strade di mezza Italia, si vedono cartelloni e camion pubblicitari in cui campeggia questa parola. Un’iniziativa la cui paternità è stata svelata solo in un secondo momento e che ha creato non pochi malumori nel mondo cattolico. L’accusa che viene ...

